Вчені вперше зафіксували 'непорочне зачаття' у самки крокодила

У зоопарку Коста-Ріки вперше зафіксували одностатеве зачаття. З'ясувалося, крокодили здатні на партеногенез.

Як повідомляє журналу Biology Letters, 18-річна самка крокодила, яка понад 16 років не контактувала з самцями свого вигляду, відклала яйця.

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Зазначається, що зазвичай при партеногенезі рептилії відкладають стерильні яйця, які не містять ембріонів. Але цього разу 7 із 14 яєць виявилися заплідненими.

Біологи вивчили зародки та підтвердили, що вони справді складаються виключно з генетичного матеріалу матері. Щоправда, яйця так і не вилупилися, але це нормальна практика при "невинному розмноженні", наголошується у дослідженні.

Вчені додали, що цей випадок "непорочного зачаття" у крокодила виявився несподіванкою. Науковці не виключають, що подібне могло траплятися і серед динозаврів — їхніх доісторичних предків.

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Нагадаємо, раніше вчені з Індії зафіксували появу перших гібридів між сірим вовком і собакою на території країни.

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