Вчені з'ясували, що у Чорнобилі мутували собаки: що відбувається

Науковці з Університету Південної Кароліни та Національного інституту дослідження геному людини (США) дослідили, що собаки, які бродять на занедбаній території Чорнобильській АЕС, генетично відрізняються від інших особин. Вважається, що це сталося внаслідок опромінення радіацією.

Дослідження опубліковано в Science Advances. Вчені зі США аналізували кров 302 собак, які все ще живуть на території ЧАЕС, щоб дослідити наслідки руйнівного вибуху в 1986 році. Науковці виявили, що собак можна розділити на три генетично подібні групи.

Кожна з цих груп проживає або на самій атомній електростанції, або в Чорнобилі, або в Славутичі – місті, розташованому приблизно за 45 км від ЧАЕС.

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Видання нагадує, що 26 квітня 1986 року на атомній електростанції на околиці Прип’яті сталася масштабна аварія, під час якої один із реакторів загорівся та вибухнув, поширюючи радіацію. Понад 160 000 жителів міста та прилеглих районів були евакуйовані. Цей регіон називають "мертвою зоною" через значне радіаційне забруднення.

Однак у зоні ЧАЕС мешкає чимало тварин, утворюючи "радіоактивний заповідник дикої природи". Оскільки ці групи тварин існують на різних відстанях від місця вибуху, вчені могли визначити рівень радіаційного опромінення собаки за її ДНК.

Вони кажуть, що популяції могли б підвищити "розуміння про біологічні основи тварин і, зрештою, виживання людини в регіонах сильного та постійного впливу на навколишнє середовище".

Коли вчені працювали у зоні ЧАЕС у період між 2017 і 2019 роками, вони дослідили собак, які вижили та почали розмножуватися. Науковці кажуть, що більшість собак або жила на самій занедбаній станції, на сусідній залізничній станції або в переважно покинутому Чорнобильському місті приблизно за 15 км від АЕС.

Дослідники також зібрали ДНК близько 200 собак, що вільно розводяться з інших частин України та країн світу. За допомогою порівняння вони сподіваються дослідити вплив радіоактивного матеріалу на ДНК чорнобильських собак або його відсутність.

Вважається, що деякі з цих собак можуть бути нащадками домашніх тварин, залишених на ЧАЕС евакуйованими, але незрозуміло, скільки популяцій залишилося чи наскільки ці популяції різноманітні, і чи вони відрізняються від інших диких собак по всій Україні та суміжних країнах.

"Перш ніж вплив радіації на цілі геноми цієї популяції можна буде відокремити від інших факторів впливу, необхідно зрозуміти демографічну та історію самої популяції", — зауважили науковці.

Вони кажуть, що великі ссавці, такі як собаки та коні, представляють особливий інтерес, оскільки вплив на їх здоров’я може прояснити нам, що може статися, коли люди врешті-решт повернуться у зону відчуження. За оцінками вчених, у Чорнобилі та навколо нього живе понад 800 собак, яких часто годують працівники електростанції, які повертаються для обслуговування об’єкта. Вони існують у трьох різних популяціях, хоча цей новий аналіз виявив дивовижну кількість генетичного збігу та родинних зв’язків між ними.

На самій електростанції живе одна популяція собак, інша – у Чорнобилі, третя – у Славутичі, де все ще проживають деякі працівники електростанції.

Протягом двох років ветеринари CDRI зібрали зразки крові 302 бродячих собак у трьох популяціях, які потім проаналізувала докторантка Університету Південної Кароліни Габріелла Спатола. Так, Спатола, Муссо та їх колеги визначили три основні родинні групи серед чорнобильських собак, причому найбільша з них охоплювала всі три географічні області, де були зібрані зразки.

Виходячи з їхньої генетичної спорідненості, виявляється, що ці собаки пересуваються між місцями, живуть поруч один з одним і вільно розмножуються.

"Історія змішування між трьома чорнобильськими популяціями, очевидна в їхніх геномах, вказує на те, що собаки існували в Чорнобильському регіоні протягом тривалого періоду часу, можливо, після катастрофи або навіть раніше", — йдеться у результатах дослідження.

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Порівняльний аналіз показав, що чорнобильські собаки також генетично відрізняються від собак, що розводяться вільно, у Східній Європі, Азії та на Близькому Сході.

Однак у деяких чорнобильських популяціях відбувся певний приплив генетичного матеріалу від сучасних собак, таких як мастифи. Це може бути тому, що жителі та їхні домашні тварини почали повертатися до Чорнобиля, підозрюють дослідники.

Далі науковці хочуть провести ширші дослідження, щоб знайти "критичні генетичні варіанти, які накопичувалися протягом понад 30 років у цьому ворожому, забрудненому середовищі".

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