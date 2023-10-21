Вчитель пояснив, як виник вираз 'дідька лисого' та що він значить

В українській мові існує колоритний вислів "дідька лисого". Його використовують, щоб показати повне заперечення.

Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко пояснив, звідки виникла ця фраза. Про це він розказав для "Сніданку з 1+1".

Зокрема, фразеологізм сягає сивої давнини. Згідно з міфологією, дідьки – це добрі або злі духи.

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"За легендою, колись ангели, що хотіли порівнятися з Богом, були покарані і скинуті з небес на землю. Ті, що впали на людське житло, стали хатніми дідьками – їх називають домовиками. Ті, що впали на воду, називаються водяниками, у ліс – лісовиками", – зазначив він.

У народі їх вважали лисими. Так і виник лайливий фразеологізм, на ряду з висловами "лиса гора", "лисий чорт" та іншими.

"Отож, коли чуєте вислів "дідька лисого", знайте – то відгомін народної фантазії наших далеких пращурів", – додав Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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