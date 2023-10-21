Учитель объяснил, как возникло выражение 'дідька лисого' и что оно значит

В украинском языке существует колоритное выражение "дідька лисого". Его используют, чтобы показать полное возражение.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, откуда возникла эта фраза. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

В частности, фразеологизм уходит в глубокую древность. Согласно мифологии, дидьки – это добрые или злые духи.

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"По легенде, когда-то ангелы, которые хотели сравниться с Богом, были наказаны и сброшены с небес на землю. Упавшие на человеческое жилье стали домашними чертами – их называют домовыми. Упавшие на воду называются водяными в лес – лешими", – отметил он.

В народе их считали лысыми. Так и возник бранный фразеологизм, в ряду с изречениями "лысая гора", "лысый черт" и другими.

"Итак, когда слышите выражение "дідька лисого", знайте – это отзвук народной фантазии наших далеких предков", – добавил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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