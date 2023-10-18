Мовознавець пояснив, як правильно перекласти українською 'рубаха-парень' та 'на воре шапка горит'

Українці часто неправильно перекладають російські фразеологізми. Замість того, аби користуватися відповідниками, люди намагаються перекладати фрази дослівно.

Через це виникають проблеми з перекладом фраз "рубаха-парень" та "на воре шапка горит". Про це повідомив вчитель української мови Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Друзі, стійкі сполуки слів не можна перекладати буквально. Ось кілька прикладів. Російською "долг платежом красен" – "борг розрахунком червоний"? Ні, звичайно. Або "рубаха-парень" – "сорочка хлопець"? Або ще приклад: "на воре шапка горит" – "на злодієві капелюх палає"?" – зазначив він.

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Мовознавець пояснив, що "долг платежом красен" українською можна перекласти декількома шляхами. Зокрема, "як не вертись, а взяв, то розплатись", або "хоч десь, хоч там перехвати, а борги заплати".

"Рубаха-парень" українською буде "хлопець-друзяка" або "щира душа". Своєю чергою вислів "на воре шапка горит" перекладається, як: "хто порося вкрав, у того і у вухах пищить".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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