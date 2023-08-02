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Суспільство

Чи враховується допомога при народженні дитини під час призначення пільги на комуналку

Ігор Романько

Як при призначенні субсидії враховується допомога при народженні дитини

При призначенні та розрахунку субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, одноразова виплата, отримана при народженні дитини у розмірі 10,320 грн, не враховується у середньомісячному сукупному доході сім'ї. Проте, інші допомоги, надані частинами протягом 36 місяців, у розмірі 860 грн на місяць, враховуються при розрахунку субсидії.

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Пенсійний фонд України роз'яснив, що це передбачено відповідними положеннями Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для отримання різних видів державної соціальної допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів №632 від 22 липня 2020 року.

Уряд зберіг розмір сукупного доходу для призначення субсидії до завершення воєнного стану. При цьому, з 1 серпня, планка для призначення субсидії, яка раніше становила 15% середньомісячного сукупного доходу родини, збільшилася до 20% у зв'язку із скасуванням карантинних обмежень.

Пенсійний фонд України нагадав, що влітку будуть продовжуватися призначення житлових субсидій на неопалювальний період (з 1 травня по 30 вересня) для більшості домогосподарств, які отримували їх у попередньому опалювальному періоді. Для тих, хто вже отримував субсидії в опалювальний сезон, такі допомоги будуть перепризначені автоматично. Але існують певні категорії українців, яким необхідно знову подати заявки на отримання субсидій.

Розмір субсидії в неопалювальний сезон становитиме в середньому від 350 до 400 гривень. Остаточний розмір субсидій буде встановлений залежно від доходів і розмірів витрат на комунальні послуги для кожної сім'ї.

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Суспільство