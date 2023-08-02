Чи враховується допомога при народженні дитини під час призначення пільги на комуналку

Як при призначенні субсидії враховується допомога при народженні дитини

При призначенні та розрахунку субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, одноразова виплата, отримана при народженні дитини у розмірі 10,320 грн, не враховується у середньомісячному сукупному доході сім'ї. Проте, інші допомоги, надані частинами протягом 36 місяців, у розмірі 860 грн на місяць, враховуються при розрахунку субсидії.

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Пенсійний фонд України роз'яснив, що це передбачено відповідними положеннями Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для отримання різних видів державної соціальної допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів №632 від 22 липня 2020 року.

Уряд зберіг розмір сукупного доходу для призначення субсидії до завершення воєнного стану. При цьому, з 1 серпня, планка для призначення субсидії, яка раніше становила 15% середньомісячного сукупного доходу родини, збільшилася до 20% у зв'язку із скасуванням карантинних обмежень.

Пенсійний фонд України нагадав, що влітку будуть продовжуватися призначення житлових субсидій на неопалювальний період (з 1 травня по 30 вересня) для більшості домогосподарств, які отримували їх у попередньому опалювальному періоді. Для тих, хто вже отримував субсидії в опалювальний сезон, такі допомоги будуть перепризначені автоматично. Але існують певні категорії українців, яким необхідно знову подати заявки на отримання субсидій.

Розмір субсидії в неопалювальний сезон становитиме в середньому від 350 до 400 гривень. Остаточний розмір субсидій буде встановлений залежно від доходів і розмірів витрат на комунальні послуги для кожної сім'ї.

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