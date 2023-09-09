Здивуйте гостей: Як приготувати незвичне варення з картоплі

Як зробити варення з картоплі

Варення – це чудовий спосіб зберегти смак і аромат літа для себе і своєї родини. І хоча кульбаби, кабачки та зелені помідори вже стали звичними інгредієнтами для варення, варення з картоплі є справжньою несподіванкою.

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Цей рецепт варення з картоплі, яким поділились на сайті ТСН, вразить вас своєю оригінальністю та незвичним поєднанням смаків.

Інгредієнти:

330 грамів картоплі

250 грамів цукру

10 грамів ванільного цукру

80 грамів води

20 мілілітрів рому (можна замінити коньяком)

1 ч. ложка меленого імбиру

1 ч. ложка меленої кориці

1 ч. ложка меленого мускатного горіха

1 ч. ложка меленої гвоздики

Приготування:

Почнемо з підготовки картоплі. Мити, чистити та варити картоплю до готовності. Гарячу картоплю ретельно розтерти в пюре. Далі готуємо сироп. Розчиніть цукор у воді та поставте на вогонь. Доведіть сироп до кипіння. До закипаючого сиропу додайте картопляне пюре і всі мелені спеції: імбир, корицю, мускатний горіх та гвоздику. Зменште вогонь до мінімуму і готуйте, постійно помішуючи, ще близько 15 хвилин. Приблизно за хвилину до закінчення варіння додайте ром (або коньяк) та зразу зніміть з вогню. Готове варення перекладіть у ретельно стерилізовані банки, закрийте кришками та дайте охолонути. Готове!

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