Здивуйте гостей: варення з болгарського перцю на зиму від Євгена Клопотенка

Виходить воно за консистенцією схожим на джем, не надто солодким та дуже гарним. Баночка такого варення з перцю завжди стане в нагоді на кухні, адже ідеально смакує як намазка на тости чи крекери, як маринад або соус до м’яса, соус для бургерів та різноманітних сендвічів.

Інгредієнти:

1 кг солодкого перцю

500 г цукру

1 гострий перець

2 гвоздики

1 паличка кориці

1 лимон/лимонний сік

100 мл води

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Спосіб приготування:

1. Солодкий перець очистіть від насіння, поріжте дрібними шматочками та засипте у велику каструлю.

2. Додайте до каструлі цукор, воду, гвоздику, паличку кориці, сік одного лимона. Перемішайте та поставте все варитися на маленькому вогні на 30 хв.

3. Через 30 хв зніміть каструлю з вогню, вийміть спеції і перебийте овочеву масу блендером прямо в каструлі. Потім проваріть перці ще 15 хв на маленькому вогні.

4. Простерилізуйте банки та кришки. Розлийте ще гаряче варення по банкам та закрутіть кришки.

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