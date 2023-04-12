Здивуєте всіх навколо: топ-5 базових речей для весняного гардероба

Модні тренди 2023 - які весняні речі обов'язково мають бути в сезоні весна 2023

Весною все оновлюється та розквітає. Тому хочеться свіжих, витончених та найгарніших образів.

UAportal розповідає, які весняні базові речі мають бути обов'язково в гардеробі. Вони легко поєднуються з різним одягом та здивують всіх навколо.

Читайте також: Ніколи не вийдуть з моди та завжди будуть в тренді – топ-5 "вічних" весняних речей

Спідниця довжини максі

За допомогою максіспідниці можна створити як повсякденні образи, так і більш святкові. Такий одяг створює витончений та елегантний силует. Обирати можна будь-які тканини, зокрема денім.

Базові речі на весну-літо 2023 - модні тренди 2023

Жакет

Досі на піку популярності залишаються оверсайз жилети або речі вільного крою. Утім, навіть моделі із завуженою талією можна вдало стилізувати.

Базові речі на весну-літо 2023 - модні тренди 2023

Читайте також: Просто must have на весну-літо 2023 – стилістка назвала найтрендовіші сукні сезону

Светр у смужки

Класичний светр у смужку буде актуальним в будь-який сезон. Так ви додасте родзинки до образу та виглядатиме більш ефектніше.

Базові речі на весну-літо 2023 - модні тренди 2023

Широкі штани

Широкі штани можна одягати під будь-яке взуття. Їх можна поєднати з топами, светрами та аксесуарами.

Базові речі на весну-літо 2023 - модні тренди 2023

Тренч

Тренч залишається однією з найактуальніших речей у гардеробі. Весною такі легкі пальта стануть в пригоді, оскільки з ними можна створити безліч стильних образів.

Базові речі на весну-літо 2023 - модні тренди 2023

Читайте також: Не робіть цього – стилісти назвали найневдаліші поєднання кольорів в одязі

Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!