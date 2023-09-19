Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну, – Зеленський в ООН

Президент Володимир Зеленський 19 вересня виступив на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Головні тези він опублікував також у себе в Telegram-каналі, а сам виступ можна подивитись у Facebook.

Під час виступу на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН заявив, що Україна віддавши свій третій за обсягом ядерний арсенал в минулому, побачила росію як можливого гаранта такої сили. Але історія після того показала, що саме Росія найбільше мала б віддати свою ядерну зброю вже в 1990-х. Зараз, у 2023 році, ситуація також залишається актуальною, оскільки терористи не повинні мати доступ до ядерної зброї.

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Незважаючи на те, що ядерна зброя зберігається на своїх місцях, загроза масового знищення продовжує рости. Росія використовує інші засоби, які можна перетворити на зброю, і ці засоби використовуються не лише проти України, але й проти інших країн. Існують конвенції, які обмежують володіння і розповсюдження зброї, але не існують реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших ресурсів як зброї.

З початку повномасштабної агресії Росія заблокувала чорноморські та азовські морські порти України. Деякі порти на Дунаї залишаються під загрозою ракетних та безпілотників Росії. Росія також намагається використовувати кризу на світовому ринку продовольства як зброю, щоб вимагати визнання окупації деяких, якщо не всіх, зайнятих територій. Ціни на продовольство стали інструментом впливу Росії.

Україна встановила тимчасовий експортний коридор через Чорне море і працює над збереженням сухопутних маршрутів. Але ситуація у Європі не завжди сприяє єдності, і деякі країни створюють політичний театр з питань продовольства. Тим самим вони можуть створити сприятливу атмосферу для російських дій.

Росія вже використовувала енергію як зброю у минулому, а тепер загроза стала ще серйознішою. Росія намагається використовувати ядерну енергетику як інструмент впливу. Наприклад, Запорізьку атомну електростанцію обстрілювали, окупували і тепер шантажують інших загрозою радіаційного викиду.

Нажаль, нещодавно ми стали свідками масових викрадень та депортацій, які стали частиною державної політики Росії. Викрадені українські діти у Росії перетворюються на інструменти впливу, вивчають ненавидіти Україну і втрачають зв'язок зі своїми сім'ями. Це може бути розглянуто як геноцид.

Кожному десятиліттю Росія розпочинає новий конфлікт і залишає окремі території інших країн окупованими. Росія спричинила руйнування в Сирії і використовувала хімічну зброю. Росія також поглинає Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії.

Сьогодні людство повинно діяти в повній солідарності, щоб захистити людські життя. Так само, як ядерну зброю обмежують, потрібно обмежити агресію та всі інструменти та методи війни. Кожна війна може стати останньою, і нам потрібно єдність, щоб запобігти повторенню агресії.

Минулого року Зеленський представив "Українську формулу миру", яка стала основою для оновлення архітектури безпеки. Зараз ми маємо можливість відновити Статут ООН та гарантувати силу світового порядку, побудованого на правилах. Деталі цього плану будуть представлені на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН завтра.

"Українська формула миру" не стосується лише України. Її підтримали понад 140 держав і міжнародних організацій. Вона пропонує рішення та кроки, що можуть зупинити всі форми використання зброї Росією проти України та інших країн і які можуть бути застосовані іншими агресорами.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим".

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