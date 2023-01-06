Україна може вперше отримати від США зенітні ракети Sea Sparrow, які запускатимуть з "Буку" – Politico

США може відправити в Україну керовані ракети Sea Sparrow разом з пакетом військової допомоги

До нового пакету військової допомоги США вперше увійдуть зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням, які можна запускати з моря або суші для перехоплення літаків чи крилатих ракет.

Про це пише видання Politico. Кількість ракет та їхня точна модифікація наразі невідомі.

За словами двох джерел, українським військовим вдалося прилаштувати пускові установки радянського виробництва "Бук" для запуску ракет Sea Sparrow.

Що відомо про RIM-7 Sea Sparrow

RIM-7 Sea Sparrow (з англ. "Морський горобець") – це американська керована ракета класу "корабель-повітря" з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення. Була розроблена на початку 1960-х років на базі ракети класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow, прийнята на озброєння у 1976 році та виробляється компанією Raytheonю

Є корабельною зенітною ракетою малої дальності, використовується для забезпечення протиракетного захисту кораблів.

ВМС США та союзники використовують версію, яка встановлюється на кораблях. Досі єдиним, хто використав версію цих ракет наземного базування, був Тайвань.

Ранні версії Sea Sparrow були далеко не ідеальною зброєю. Двигун ракети, розрахованої на запуск з літака, мав велику тривалість горіння, але малу потяг на старті, через що ракета розганялася дуже повільно. Дальність її дії була обмежена лише 10 кілометрами.

Наведення ракети за допомогою керованого вручну радара було недосконалим і ненадійним рішенням. Необхідність для оператора радара бачити мету візуально обмежувала застосування комплексу, роблячи його марним за умов поганої видимості. Лише наступні модифікації дозволили поліпшити показники комплексу.

Характеристики RIM-7 Sea Sparrow

Маса ракети: 230 кг;

Довжина: 3,64 м;

Діаметр: 203 мм;

Розмах крил: 1,02 м;

Мінімальна дальність: 1,5 км;

Максимальна дальність: 20-30 км;

Висота враження: від 6 м до 15 240 м;

Маса бойової частини: 40,5 кг;

Швидкість польоту: >3,5 Мах;

Бойова частина: осколково-фугасна WDU-27/B; Маса БЧ: 40,5 кг;

Двигуна установка: РДТТ Hercules MK-58;

Пускова установка: 8-зарядна Mk 29 Mod 1, УВП Mk 41 та Mk 48;

Система управління: Mk 91.

Нагадаємо, новий пакет військової допомоги США для України, що коштуватиме приблизно 2,8 млрд доларів, включатиме також приблизно 50 БМП Bradley.

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