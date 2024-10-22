Україна не прагне повернути ядерну зброю, але повинна отримати безпекову парасольку': основні тези зустрічі Зеленського з журналістами

Під час спілкування з журналістами після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, Володимир Зеленський чітко заявив про відсутність пропозицій щодо обміну українських територій на членство в НАТО. Президент зазначив, що такі обговорення не ведуться з країнами-членами Альянсу, хоча припустив, що подібні ідеї можуть існувати серед деяких партнерів.

На його думку, медійні публікації на цю тему є спробою "перевірити температуру" суспільної думки. Про це пише 24 tv.ua.

Щодо вступу до НАТО, Зеленський підкреслив кілька ключових моментів:

- Україна наполягає на отриманні запрошення до Альянсу ще під час війни

- Членство розглядається в межах міжнародно визнаних кордонів України

- Конкретні формати вступу можуть обговорюватися дипломатичним шляхом

Найкраще – це НАТО. Під час війни – запрошення, абсолютно відкрите, із сильною позицією в будь-якому форматі дипломатії. Це запрошення, я вважаю, не залежить від думки Росії. Коли в цьому будуть впевнені й ще деякі партнери – що вони сильніші, ніж Росія, тоді у нас все буде в цьому сенсі позитивно", – наголосив президент.

Президент згадав про відмову України від ядерної зброї в обмін на очікувані безпекові гарантії. "Ми віддали ядерний арсенал, розраховуючи на вступ до НАТО. Я обговорював це і з Байденом, і з Трампом", – зазначив він.

Вас також зацікавить: Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

"Я запитав союзників, чи можете ви назвати мені інших союзників або іншу "безпекову парасольку" чи щось подібне, якісь безпекові заходи й гарантії для України, які будуть співмірні з НАТО. Ніхто не може мені сказати. Тому це мої аргументи",

– додав президент.

Зеленський наголосив, що Україна не прагне повернення ядерного статусу, але потребує надійних гарантій безпеки, які може забезпечити лише НАТО. За його словами, жоден із союзників не зміг запропонувати альтернативні механізми захисту, які були б співмірні з можливостями Альянсу.

Нагадаємо, Зеленський представив у Раді основні пункти Плану перемоги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!