Україна здобула яскраву перемогу над Німеччиною у кваліфікації Євро-2026

Збірна України з футзалу продовжує впевнену ходу у відборі на чемпіонат Європи 2026 року. У третьому турі кваліфікації команда Олександра Косенка здолала Німеччину з рахунком 5:3, зміцнивши свої позиції у групі 1 та наблизившись до виходу в наступний етап. Цей результат став важливим підтвердженням сили та майстерності українського футзалу, а також черговим кроком до головного європейського турніру. Завдяки цій перемозі збірна демонструє стабільність, яка необхідна для успішного виступу на міжнародному рівні.

З самого старту поєдинку українці діяли агресивно, нав’язуючи суперникам високий темп та пресинг. Проте першими відзначилися господарі – Ак скористався моментом та відкрив рахунок. Цей гол не знітив гостей: вони активізували атакувальні дії, і вже невдовзі Микитюк зрівняв рахунок, вдало зігравши на добиванні після удару партнера. Гра набирала обертів, і вже у середині першого тайму стало зрозуміло, що українці мають намір повністю контролювати хід матчу.

Поступово Україна перехопила ініціативу. Жук і Семенченко додали два м’ячі, що дозволило збірній впевнено повести у рахунку. Перед перервою Корсун влучним ударом довів перевагу гостей до 5:1, але німці не здалися й перед відпочинком скоротили розрив завдяки реалізованому пенальті. Команда Косенка продемонструвала не лише індивідуальну майстерність, а й тактичну підготовку, що дозволило їм домінувати на майданчику.

Другий тайм розпочався з активних дій господарів, які прагнули відігратися. Знову Ак продемонстрував індивідуальну майстерність, реалізувавши вихід один на один із голкіпером Савенком. Проте українська команда грамотно оборонялася, не дозволяючи суперникам наблизитися в рахунку. У заключні хвилини німці випустили п’ятого польового гравця, але змінити хід матчу не змогли. Важливо відзначити роль воротаря Савенка, який здійснив кілька ключових сейвів, не дозволивши супернику нав’язати боротьбу в кінцівці гри.

Ця перемога підкреслює стабільність і високий рівень гри української команди. Вона продовжує лідирувати у групі 1 та демонструвати амбіції на успішний виступ на Євро-2026. Попереду ще важливі матчі, але цей результат дає підстави для оптимізму українським вболівальникам. Наступні ігри покажуть, наскільки команда готова до боротьби з найсильнішими європейськими збірними, але вже зараз можна впевнено сказати, що вона є одним із фаворитів своєї групи.

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