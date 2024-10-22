Україна отримає від Європарламенту позику на 35 млрд євро за рахунок заморожених російських активів

22 жовтня Європейський парламент переважною більшістю голосів (518 "за", 56 "проти", 61 "утримався") підтримав надання Україні кредиту до 35 мільярдів євро. Ця ініціатива є частиною масштабного пакету підтримки, узгодженого G7, загальним обсягом до 50 мільярдів доларів.

Кошти надходитимуть через новостворений Механізм кредитної співпраці з Україною. Фінальна сума від ЄС може коригуватися залежно від внесків інших партнерів G7. Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

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Кредитування передбачається до кінця 2025 року за умови дотримання Україною демократичних принципів та прав людини. Деталі співпраці будуть закріплені в окремому меморандумі про взаєморозуміння.

Програма включає жорсткі механізми контролю згідно з "Українським планом", спрямовані на запобігання фінансовим порушенням. Примітно, що джерелом погашення кредиту стануть доходи від заморожених російських активів.

Як зазначила доповідач Карін Карлсбро, ця підтримка є критично важливою для України, яка захищає не лише власну свободу, але й демократичні цінності всієї Європи. Відновлення країни має фінансуватися за рахунок держави-агресора, відповідальної за руйнування.

Нагадаємо, в Україні зросла середня зарплата.

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