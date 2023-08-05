Україна зможе отримати ядерну зброю: Данілов назвав умову

Україна може отримати ядерну зброю, проте для цього є умова. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це не буде той арсенал, який раніше мала наша країна.

Про це він повідомив під час телемарафону. З його слів, Україна, найімовірніше, не зможе виробляти власну ядерну зброю.

"Те, що стосується того арсеналу, який був у нас забраний, давайте будемо реалістами, навряд це взагалі можливо. І не тільки з якихось політичних питань, але і з технологічних. Це дуже складна ситуація. Ті міжконтинентальні ракети, які були на території нашої країни – це складна річ", – сказав Олексій Данілов.

Він зазначив, що країни НАТО можуть надавати ядерну зброю іншим країнам. Проте Данілов не може сказати, чи це буде працювати у випадку України, адже це "складна, відповідальна і важка робота".

Нагадаємо, в пресслужбі Міністерства оборони заявили, що Україна вже запровадила 287 стандартів НАТО. В результаті чого Україна посідає перше місце серед держав-партнерів НАТО та перевищує показники деяких держав-членів.

Після дводенного саміту НАТО 12 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що після закінчення війни Україну точно запросять до членства в НАТО, і вона стане повноправним членом Альянсу.

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