Україна поверне більшість захоплених ворогом територій: астролог назвав терміни великих перемог

З'єднання Венери та Юпітера з 22 лютого по 10 березня у зодіакальному знаку Овна ознаменує собою певний перелом на користь ЗСУ у війні, яку Росія розв'язала проти України. Настане сприятливий період, що наблизить країну до перемоги.

Про це заявив астролог Дмитро Уранус. "У момент точного з'єднання Венери та Юпітера (2 березня) вони будуть висхідними в Україні, біля Києва, що є сприятливим знаком для України на найближчі місяці. Цей аспект ніби наближає перемогу світлих сил і обіцяє мир Україні в майбутньому", - наголосив він.

За словами астролога, обстріли на річницю війни будуть, але країні-агресорові не вдасться досягти відчутних успіхів. Більш того, по-справжньому переможним часом для України буде перехід Юпітера в Телець, починаючи з 16 травня 2023 по 26 травня 2024 року. У цей період ЗСУ зможуть повернути під контроль більшість втрачених територій.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

Астролог Яна Тимощук вважає, що найнебезпечнішим буде для України 24 лютого, найважчими – березень та квітень. У травні ситуація дещо покращиться.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.