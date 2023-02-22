Украина вернет большинство захваченных врагом территорий: астролог назвал сроки больших побед

Соединение Венеры и Юпитера с 22 февраля по 10 марта в зодиакальном знаке Овна ознаменует собой некий перелом в пользу ВСУ в войне, которую Россия развязала против Украины. Наступит благоприятный период, что приблизит страну к победе.

Об этом заявил астролог Дмитрий Уранус. "В момент точного соединения Венеры и Юпитера (2 марта) они будут восходящими в Украине, около Киева, что является благоприятным знаком для Украины на ближайшие месяцы. Этот аспект как бы приближает победу светлых сил и обещает мир Украине в будущем", – подчеркнул он.

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По словам астролога, обстрелы на годовщину войны будут, но стране-агрессору не удастся достичь ощутимых успехов. Более того, по-настоящему победоносным временем для Украины будет переход Юпитера в Телец, начиная с 16 мая 2023 года по 26 мая 2024 года. В этот период ВСУ смогут вернуть под контроль большинство утраченных территорий.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

Астролог Яна Тимощук считает, что самым опасным будет для Украины 24 февраля, трудными – март и апрель. В мае ситуация несколько улучшится.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.