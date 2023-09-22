Україні повернули викрадені окупантами артефакти (фото)
У Вашингтоні США президенту Володимиру Зеленському передали артефакти, які викрали окупанти на тимчасово окупованих територіях. Культурні цінності конфіскували американські правоохоронці при незаконному ввезені до країни у 2022 році.
Про це повідомили в Офісі президента. Зеленський взяв участь у церемонії повернення українських культурних цінностей.
"Адже щоразу, коли щось повертається в Україну, щось украдене росіянами, це означає повернення життя й справедливості, що дуже важливо", – сказав Володимир Зеленський.
Таким чином Україна отримала наступні артефакти:
- три залізні сокири XVII ст.
- три кирки XVII ст.
- два залізних скіфських мечі-акінаки VI ст. до н. е.
- один залізний наконечник списа орієнтовно 500-1200 р. до н. е.
- залізну сокиру з молотом на задній частині XVII ст.н.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні пообіцяв звільнити Бахмут у Донецькій області. Також він анонсував деокупацію ще двох ключових українських міст.
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