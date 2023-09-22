Україні повернули викрадені окупантами артефакти (фото)

У Вашингтоні США президенту Володимиру Зеленському передали артефакти, які викрали окупанти на тимчасово окупованих територіях. Культурні цінності конфіскували американські правоохоронці при незаконному ввезені до країни у 2022 році.

Про це повідомили в Офісі президента. Зеленський взяв участь у церемонії повернення українських культурних цінностей.

"Адже щоразу, коли щось повертається в Україну, щось украдене росіянами, це означає повернення життя й справедливості, що дуже важливо", – сказав Володимир Зеленський.

Таким чином Україна отримала наступні артефакти:

три залізні сокири XVII ст.

три кирки XVII ст.

два залізних скіфських мечі-акінаки VI ст. до н. е.

один залізний наконечник списа орієнтовно 500-1200 р. до н. е.

залізну сокиру з молотом на задній частині XVII ст.н.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні пообіцяв звільнити Бахмут у Донецькій області. Також він анонсував деокупацію ще двох ключових українських міст.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!