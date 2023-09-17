Українські бійці на Донецькому напрямку 'запустили в повітря' два ЗРК 'Бук-М3' росіян (відео)

У Світлодарську Донецької області бійці Сил оборони точними ударами рознесли вщент два зенітно-ракетні комплекси російських окупаційних військ "Бук-М3". Їхня вартість становить від 50 до 70 млн доларів.

Відео ліквідації ворожих ЗРК опублікував СтратКом у своєму Телеграм-каналі.

"У тимчасово окупованому Світлодарську Збройні Сили України успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси Бук-М3. Обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ окупаційних російських військ", – зазначається у повідомленні.

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Довідково: ЗРК "Бук-М3" - це російський мобільний зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений в КБ "Алмаз". Комплекс призначений для знищення літаків, вертольотів, крилатих ракет, а також наземних і надводних цілей.

Він оснащений двома радіолокаторами кругового огляду, а також системою управління вогнем. Може контролювати до 36 цільових каналів.

ЗРК оснащено радаром з фазованою антенною решіткою, що забезпечує круговий огляд. Може виявляти повітряні цілі на відстані до 70 км і на висоті до 35 км.

Пускові установки 9А317М оснащені чотирма ракетами 9М317М. Здатні розгортатися і вести вогонь за 5 хвилин.

Вартість ЗРК "Бук-М3" оцінюється в 50-70 мільйонів доларів.

Нагадаємо, українські бійці 17 вересня оголосили про деокупацію населеного пункту Кліщіївка у Донецькій області.

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