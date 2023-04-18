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Війна в Україні

Українські десантники епічно знищили БМП окупантів на Луганщині (відео)

Максим Карпенко

Українські десантники епічно знищили БМП окупантів на Луганщині (відео)

Українські військові продовжують героїчно стримувати навалу окупантів. Зокрема, бої тривають у Луганській області.

Напередодні бійцям 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади вдалося ліквідувати БМП росіян. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

"Січеславські десантники знищили БМП окупантів, яка намагалася евакуювати пошкоджену вантажівку. "Боги війни" 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України влучно працюють по ворожих цілях на Луганщині! Кожен їх постріл – це знищена техніка та жива сила окупантів", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як окупанти намагаються евакуювати пошкоджену техніку. На наступних кадрах показано, як влучний удар зупиняє росіян, а машина спалахує.

Точний час та місце знищення БМП не повідомляється з міркувань безпеки.

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

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