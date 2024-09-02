Українські коти не 'м’явкають': як правильно українською називати їхню 'мову'

Коли мова йде про звуки, які видають коти, ми часто вживаємо фразу "коти м'явкають". Однак це не неправильно, адже для опису "мови котів" в українській мові існує інше слово.

Автор і ведуча програми "Правильно українською" на "Радіо Трек" Ольга Багній пояснила, чому слово "м'явкати" не є правильним і яке слово слід використовувати замість нього.

"Мовчазна кішка небезпечніша ніж та, що м’явкає. Тим більше кішка м’явкати не може, тому що українські коти не м’явкають", – зазначила вона.

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Ольга Багній роз'яснила, що в українській мові коректно вживати вирази "коти нявкають", "нявчать" або "нявкотять" для опису звуків наших пухнастих улюбленців.

Перегляньте відео, щоб детальніше дізнатися, чому говорити "кіт м'явкає" неправильно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про три українські фрази на заміну банальному "пока".

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