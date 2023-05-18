Українські морпіхи на Донбасі дали прикурити російським гранатометникам, що ховалися серед посадок (відео)

На Донецькому напрямку українським захисникам вдалося розбити схований серед посадок гранатомет ворога. По російській техніці відпрацювали оператори дронів.

У мережі з'явилося відео роботи операторів "смертоносних пташок". Воно опубліковане на сторінці у Фейсбук 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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На кадрах можна побачити, як аеророзвідка з БПЛА помітила позицію ворожого АГС. Кількома скидами з дрона його було "відмінусовано".

"Екіпаж БПЛА першого батальйону 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського виявив та відпрацював по позиції ворожого АГС на Донеччині", – йдеться в описі під відео.

Пропонуємо дізнатися епічну історію про те, як росіяни тричі не змогли евакуювати свою підбиту техніку з поля бою.

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