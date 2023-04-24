Українські піхотинці знищили БМП-2 окупантів під Водяним (відео)

Українські військові продовжують стримувати навалу загарбників на Донеччині. Зокрема, захисники України знищили БМП-2 окупантів та ворожу штурмову групу поблизу Водяного.

У бою були ліквідовані щонайменше восьмеро окупантів. Відео оприлюднив нардеп та волонтер Юрій Мисягін у Telegram.

"Російську БМП-2 та штурмову групу кінчила українська піхота поряд з н.п. Водяне на Донеччині", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як ворожа БМП-2 рухається відкритою місцевістю. На наступних кадрах українські військові завдають влучного удару, від чого російська техніка зупиняється, а з неї вистрибують загарбники.

Внаслідок влучання БМП-2 загорілася та вибухнула. Ймовірно, відбулася детонація боєкомплекту.

Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше спецпризначенці за допомогою дрону ZELYA підірвали ворожу вантажівку разом з екіпажем.

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