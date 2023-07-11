Українські штурмовики під Бахмутом знищили взвод окупантів та взяли десяток полонених (відео)

У районі Бахмута на Донеччині тривають запеклі бої. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади розбили там підрозділи 83-тьої десантно-штурмової бригади рф.

В результаті наступу українські воїни захопили у полон 10 окупантів. Про це повідомили на каналі 3-ї окремої штурмової бригади у Telegram.

"Бійці 2-го штурмового батальйону звільнили понад кілометр територій, покращивши тактичне становище українських сил в напрямку міста", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під час наступу штурмовикам вдалося повністю ліквідувати взвод окупантів. Також українські бійці знищили російську техніку, зокрема ворожий танк.

"Захоплено ротний опорний пункт та відбито позиції для подальшого просування штурмовиків", – додали у бригаді.

Нагадаємо, поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт.

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