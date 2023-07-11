Прикордонники ефектно ліквідували загарбників під Бахмутом з мінометів (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати знищувати ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться поблизу Бахмута на Донеччині.

Там мінометні розрахунки прикордонників ліквідували російські вантажівки. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби у Telegram.

"Прикордонники-мінометники покарали загарбників на Бахмутському напрямку за незаконне пересування на вантажівці українськими дорогами", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Сирський показав вибухову роботу протитанкових розрахунків під Бахмутом (відео)

Окупанти розташували техніку на ґрунтовій дорозі, де її виявили аеророзвідники. Вони передали дані мінометним розрахункам, які й завдали влучних ударів.

Відео дня

На відео можна побачити, що окупанти зазнали втрат. Вони швидко намагалися залишити локацію та потягли одного з загарбників із собою.

Точний час та місце знищення ворожих вантажівок не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!