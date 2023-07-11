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Война в Украине

Пограничники эффектно ликвидировали захватчиков под Бахмутом из минометов (видео)

Максим Карпенко

Пограничники эффектно ликвидировали захватчиков под Бахмутом из минометов (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать уничтожать врага на разных участках фронта. В частности, бои ведутся вблизи Бахмута Донецкой области.

Там минометные расчеты пограничников ликвидировали российские грузовики. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в Telegram.

"Пограничники-минометчики наказали захватчиков на Бахмутском направлении за незаконное передвижение на грузовике по украинским дорогам", – говорится в сообщении.

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оккупанты разместили технику на грунтовой дороге, где ее обнаружили аэроразведчики. Они передали данные минометным расчетам, которые и нанесли точные удары.

На видео можно увидеть, что оккупанты понесли потери. Они быстро пытались покинуть локацию и утащили одного из захватчиков с собой.

Точное время и место уничтожения вражеских грузовиков не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

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Война в Украине