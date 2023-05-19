Українські зенітні ракетні комплекси Patriot, надані партнерами країни для боротьби з російським вторгненням, збили російський бойовий літак. Цю інформацію повідомив телеканал CNN, посилаючись на неназваних представників Пентагону та співробітників Конгресу США.

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За останні тижні Україна використала системи Patriot для знищення принаймні одного ворожого літака. Інші українські протиповітряні оборонні системи не мали достатньої дальності для цього.

Офіційні джерела стверджують, що ці російські бойові літаки були націлені на ракетний обстріл території України, включаючи цивільні об'єкти. Вони наголосили, що українські військові самостійно вирішують, коли і як застосовувати системи Patriot для захисту повітряного простору.

Системи Patriot та їх компоненти були надані Україні від Сполучених Штатів, Німеччини та Нідерландів з метою захисту від російських повітряних атак. Вони покращують протиповітряну оборону, включаючи здатність знищувати балістичні ракети та ворожі літаки.

Телеканал CNN також повідомив, що установка Patriot, ймовірно, була пошкоджена, але не знищена, під час ракетного обстрілу Києва.

Нагадаємо, в ніч на 16 травня окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Під час атаки сили ППО збили 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" і 6 "шахедів": уламки впали на зоопарк, пошкоджені автомобілі.

У ніч на 17 травня росіяни також задіяли чималу кількість ракет для атаки по столиці. Зокрема, ворог випустив 6 "Кинджалів" та 9 "Калібрів".

У ніч на четвер, 18 травня російська федерація вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Під прицілом ворога були Одеса та Київ. Також ворог завдав удару по Хмельницькій області.

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