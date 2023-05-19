Украинские силы ПВО сбили российский боевой самолет с помощью ЗРК Patriot – CNN

Украинские зенитные ракетные комплексы Patriot, предоставленные партнерами страны по борьбе с российским вторжением, сбили российский боевой самолет. Эту информацию сообщил телеканал CNN, ссылаясь на неназванных представителей Пентагона и сотрудников Конгресса США.

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За последние недели Украина использовала системы Patriot для уничтожения, по крайней мере, одного вражеского самолета. Другие украинские противовоздушные оборонные системы не имели достаточной дальности для этого.

Официальные источники утверждают, что эти российские боевые самолеты были нацелены на ракетные обстрелы территории Украины, включая гражданские объекты. Они подчеркнули, что украинские военные самостоятельно решают, когда и как использовать системы Patriot для защиты воздушного пространства.

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Система Patriot и их компоненты были предоставлены Украине от Соединенных Штатов, Германии и Нидерландов с целью защиты от российских воздушных атак. Они улучшают противовоздушную оборону, включая способность уничтожать баллистические ракеты и вражеские самолеты.

Телеканал CNN также сообщил, что установка Patriot, вероятно, была повреждена, но не уничтожена, во время ракетных обстрелов Киева.

Напомним, в ночь на 16 мая оккупанты совершили массированную ракетную атаку на Киев. Во время атаки силы ПВО сбили 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и 6 "шахедов": обломки упали на зоопарк, повреждены автомобили.

В ночь на 17 мая россияне также задействовали большое количество ракет для атаки по столице. В частности, враг выпустил 6 "Кинжалов" и 9 "Калибров".

В ночь на четверг, 18 мая, российская федерация в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Под прицелом врага находились Одесса и Киев. Также враг нанес удар по Хмельницкой области.

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