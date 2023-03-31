Українські телепровайдери припинили трансляцію телеканалів Viasat: що сталося

У суботу, 31 березня, в Україні припинили транслювати телеканали Viasat World Limited. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення знайшла зв’язок компанії ТОВ "Віасат Україна" з росією.

На сайті Viasat зазначається, що "відповідно до рішень Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення щодо внесення до списку каналів, ретрансляція яких дозволена на території України, а також окремих повідомлень Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, канали TV1000, TV1000 Action, TV1000 World Kino, ViP Comedy, ViP Megahit, Epic Drama, Viasat History, Explore та Nature не включено до переліку дозволених для ретрансляції на території України".

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"Тому зазначені канали будуть вилучені з пакетів Viasat, а також з тарифних планів усіх національних телепровайдерів, починаючи з 31 березня 2023 року", – йдеться у повідомленні.

У Viasat кажуть, що на заміну "заборонених" каналів вони акцентують на "абсолютно нових ексклюзивних каналах". Компанія обіцяє транслювати сучасні фільми та серіали.

Зокрема, у квітні в пакети додадуть: 8 фільмових каналів - Cine+, Cine+ Hit HD, Cine+ Legend, Kinoliving, Kinowood, Hollywood HD, Наше улюблене кіно, Dizi;5 пізнавальних каналів - History 2, One Planet, Travel XP, Континент Е, National Geographic Wild;1 дитячий канал - Cine+ Kids. Тим часом Megogo, Volia, "Тріолан" та "Київстар ТБ" вже відключили канали Viasat.

Історія скандалу: 23 березня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення закликала провайдерів припинити транслювати Viasat World Limited, оскільки компанія має зв'язок з російською федерацією.

У повідомленні Нацради зазначалося: "російські доходи від роялті отримують Viasat World Limited від пов’язаних сторін у росії за розповсюдження Світових Каналів Viasat World. Роялті розраховується на основі відсотка операційного прибутку російських бізнесів, який на цей час узгоджений на рівні 90%".

Нагадаємо, на телеканалі СТБ транслюють серіал Справедливість.

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