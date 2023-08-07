Українські військові ефектно знищили дві САУ та гаубицю окупантів (відео)

Українські військові продовжують методично знищувати ворожу техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, захисники України ліквідували дві самохідні артилерійські установки окупантів та гаубицю Д-30.

Військову техніку виявили аеророзвідники 45-ї окремої артилерійської бригади. Про це повідомили на сторінці ОАБр у Facebook.

"Аеророзвідка 45 ОАБр виявила дві САУ 2с1 та гаубицю Д-30, у співпраці із ракетним підрозділом цілі ефективно відпрацьовані", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як ракетний підрозділ завдав точних ударів по техніці окупантів. Також на кадрах видно загоряння та подальші вибухи. Можна припустити, що відбулась детонація БК.

Точний час та місце знищення російських САУ та гаубиці не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, пілоти першої роти БПЛА спільно з розрахунком 2-го взводу мінометної батареї 1-го ОМБ ЛСР виявили та знищили склад БК та ПММ у районі н.п. Зайцеве в Донецькій області.

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