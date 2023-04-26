Українські військові філігранно ліквідували російський 'Урал' та БМП-2 на Луганщині (відео)

Українські військові на різних ділянках фронту знищують техніку загарбників. Зокрема, бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади тримають оборону на Луганщині.

Захисникам України вдалося ліквідувати дві одиниці ворожої техніки. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

"Січеславські десантники з філігранною точністю наносять вогневе ураження окупантам на Луганщині. На відео зафіксовано успішне знищення армійської вантажівки Урал та бойової машини піхоти (БМП-2) російських загарбників", – йдеться у повідомленні.

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На кадрах можна побачити, як після виявлення вантажівки окупантів, українські військові завдають точного удару по машині. Від влучання "Урал" загорівся. Те саме сталося і з БМП-2 загарбників.

Точний час та місце знищення ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше заступниця глави Міноборони Ганна Маляр розповіла, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку та пояснила, яку тактику використовують окупанти.

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