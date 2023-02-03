Українські військові зі 'Стугни' знищили ворожу БМП та вантажівку з боєприпасами (відео)

Українські військові знищили ворожу БМП та вантажівку з боєприпасами. Для цього наші захисники використали ПТРК "Стугна".

Ліквідацією російської займалися бійці протитанкової роти 46-ї окремої аеромобільної бригади. Відео влучного пострілу опублікували на сторінці підрозділу у Facebook.

"Спокою окупантам на нашій землі не буде ніколи! Зупинка на перекур екіпажу БМП та вантажівки отримала яскраве логічне продовження. Завдяки пильності й влучності бійців протитанкової роти нашої бригади ви маєте змогу спостерігати гучний феєрверк з ворожого БК і смажених "тарганів", – йдеться у повідомленні.

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Десантники зазначили, що такий "гарячий" прийом забезпечено всім росіянам, які досі не зрозуміли, що в Україні їм не раді.

На відео можна побачити потужний вибух внаслідок влучання снаряду в російську БМП. Також на кадрах видно окупантів, які намагаються врятуватися втечею.

"За бехою почала горіти Газель, спрацювало БК, мабуть. Горить палає техніка ворожа", – коментує події один з військових.

Точний час та місце ліквідації техніки окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу Вугледару українським бійцям вдалося провести вдалу спецоперацію у тилу ворога. Вони знищили російську техніку і взяли двох полонених.

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