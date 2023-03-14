Українські військові майстерно 'порвали на шмаття' два Т-72Б окупантів (відео)

Українські військові вміло знищили два російських танки Т-72Б. Для цього, ймовірно, були використані ПТРК Javelin.

Ліквідацією ворожої техніки займалися бійці 11 батальйону "Київська Русь". Про це повідомили на сторінці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка у Facebook.

"Доїздились…Нищимо ворожу техніку з усім, що всередині. Ефективна та ефектна робота бійців 11 батальйону "Київська Русь". Далі буде", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як ворожий танк з окупантами всередині їде, а вже наступної миті розлітається на шмаття. На наступних кадрах показано іншу військову техніку росіян, яка горить.

Танк продовжує рух, ймовірно за інерцією, але пожежа від влучання стає дедалі сильнішою.

Точні втрати окупантів, час та місце знищення ворожої техніки не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, дещо раніше у мережі показали, як українські артилеристи відпрацювали по бліндажах окупантів під Бахмутом.

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