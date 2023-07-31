Українські військові потужно знищили спостережний пункт росіян на півдні (відео)

Українські військові продовжують наступальні дії на різних ділянках фронту. Зокрема, на Миколаївщині один з підрозділів ВМС знищив спостережний пост окупантів.

Захисники України завдали улару по посту з комплексом "Муром-М". Про це повідомили у телеграм-каналі Військово-морських сил.

"Захисники Очакова знищили спостережний пост противника. Один з підрозділів ВМС ЗС України наніс вогневе ураження по спостережному посту з комплексом Муром-М", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як військові виявили та завдали влучного удару по пункту спостереження окупантів. На наступних кадрах видно, як пункт росіян розлітається на друзки.

Точний час та місце знищення комплексу "Муром-М" не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ліквідували зенітно-ракетний комплекс ворога "Стріла-10" на Бахмутському напрямку.

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