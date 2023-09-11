Українські військові звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки на Донеччині – Маляр

Українські військові звільнили частину селища Опитне, яке розташоване поблизу Авдіївки в Донецькій області. З цим повідомленням в понеділок, 11 вересня, виступила заступниця міністра оборони України, Ганна Маляр.

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Міністерство оборони України також підтвердило визволення частини села Дослідне, що знаходиться поруч із Донецьким аеропортом.

За словами заступниці міністра Ганни Маляр, війська оборони дійсно здійснили просування в районі Дослідного та захопили частину цього населеного пункту.

Паралельно з цим, під час минулого тижня, Збройні Сили України також зазнали успіху в районі Новомайорського, де військові утримують нові позиції.

Нагадаємо, днями українські прикордонники на Куп’янському напрямку під час проведення аеророзвідки ліквідували командний пункт ворога. По ньому вдарили дроном-камікадзе.

Раніше на Запорізькому напрямку фронту бійцям з підрозділу Khorne Group вдалося "задвохсотити" одразу дві російські самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С".

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