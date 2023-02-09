Українські військові показали ефектне знищення БМПТ 'Термінатор' окупантів (відео)

Українські військові знищили хвалену пропагандистами бойову машину підтримки танків "Термінатор". Ворожу техніку ліквідували в районі тимчасово окупованої Кремінної на Луганщині.

Знищенням займалися артилерійські підрозділи Збройних сил України, отримавши координати від бійців 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти. Результат показаний на відео у Facebook командування МП ЗСУ.

"Воїни 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти знайшли розпіарений російський БМПТ "термінатор", передали координати артилерійським підрозділам Збройних Сил України та надалі коригували вогонь. Отже, бачимо, що ця нібито "непереможна" та "унікальна" бойова машина так само гарно палає, як і решта російського металолому", – йдеться у повідомленні.

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Своєю чергою глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також опублікував світлини знищеної техніки окупантів. За його словами, БМПТ ліквідували у лісах під Кремінною.

"Нещодавно орки на своєму головному пропагандистському російському ТБ хизувалися бойовою машиною підтримки танків з гучною назвою "Термінатор". Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити", – написав він.

Раніше ми повідомляли, що поблизу Вугледара на відео потрапило знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й палаючий російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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