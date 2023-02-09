ua
Война в Украине

Украинские военные показали эффектное уничтожение БМПТ "Терминатор" оккупантов (видео)

Максим Карпенко

Украинские военные показали эффектное уничтожение БМПТ 'Терминатор' оккупантов (видео)

Украинские военные уничтожили хваленую пропагандистами боевую машину поддержки танков "Терминатор". Вражескую технику ликвидировали в районе временно оккупированной Кременной в Луганской области.

Уничтожением занимались артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины, получив координаты от бойцов 140 отдельного разведывательного батальона морской пехоты. Результат показан на видео в Facebook командования МП ВСУ.

"Воины 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты нашли распиаренный российский БМПТ "терминатор", передали координаты артиллерийским подразделениям Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем корректировали огонь. Итак, видим, что эта якобы "непобедима" и "уникальна", как и остальные российские металлоломы", – говорится в сообщении.

Читайте также: Украинские артиллеристы показали видео уничтожения вражеских САУ и Д-20 возле Соледара

В свою очередь глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также опубликовал фотографии уничтоженной техники оккупантов. По его словам, БМПТ ликвидировали в лесах под Кременной.

"Недавно орки на своем главном пропагандистском российском ТВ кичились боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор". Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить", – написал он.

Ранее мы сообщали, что близ Угледара на видео попало уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и горящий русский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Война в Украине