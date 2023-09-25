Українські військові показали ефектне знищення окупантів та російської техніки на фронті (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку та живу силу російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, ліквідацією окупантів займаються бійці аеромобільного батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Захисники України показали знищення ворогів під час бою. Відео опублікували на сторінці Центру стратегічних комунікацій у X (Twiter).

"Воїни аеромобільного батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищують живу силу противника", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як військові за допомогою безпілотників виявили групу окупантів та знищили загарбників. Бійці скинули снаряди на ворога, після чого у небо здійнявся густий сірий дим.

Також на відео видно ліквідацію військової техніки. Точний час та місце операції не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у п'ятницю 22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунав вибух. По штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару.

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