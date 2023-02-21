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Війна в Україні

Українські військові показали знищення ворожої БМП двома пострілами (відео)

Максим Карпенко

Українські військові показали знищення ворожої БМП двома пострілами (відео)

Українські військові знищили бойову машину піхоти росіян. Для цього нашим захисникам знадобилися два ракетні удари.

Ліквідацією ворожої техніки займалися бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Відео опублікували на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

За попередніми даними, перший постріл був здійснений із ПТРК, другий – із переносного протитанкового ракетного комплексу FGM-148 Javelin.

На відео можна побачити, як в російську БМП спочатку влучає одна ракета. Від вибуху окупанти, які перебували поруч, починають тікати геть.

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Видно також одного росіянина, який, вочевидь, перебував зовсім близько до БМП. Він робить декілька швидких кроків у бік від військової техніки, але потім падає на землю.

На наступних кадрах показано другий удар, від якого у БМП відлітають частини, вона димиться.

Точний час та місце знищення ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці з батальйону К-2 ліквідували військову техніку росіян з дрона-камікадзе.

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Війна в Україні