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Украинские военные показали уничтожение вражеской БМП двумя выстрелами (видео)

Максим Карпенко

Украинские военные показали уничтожение вражеской БМП двумя выстрелами (видео)

Украинские военные уничтожили боевую машину пехоты россиян. Для этого нашим защитникам понадобились два ракетных удара.

Ликвидацией вражеской техники занимались бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Видео опубликовано на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

По предварительным данным, первый выстрел был произведен из ПТРК, второй – из переносного противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin.

На видео можно увидеть, как в российскую БМП поначалу попадает одна ракета. От взрыва находившиеся рядом оккупанты начинают убегать прочь.

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Виден также один россиянин, который, очевидно, находился совсем близко к БМП. Он делает несколько быстрых шагов в сторону военной техники, но затем падает на землю.

На следующих кадрах показан второй удар, от которого у БМП улетают части, она дымится.

Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы из батальона К-2 ликвидировали военную технику россиян из дрона-камикадзе.

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