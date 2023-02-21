Українські військові показали знищення ворожої БМП двома пострілами (відео)

Українські військові знищили бойову машину піхоти росіян. Для цього нашим захисникам знадобилися два ракетні удари.

Ліквідацією ворожої техніки займалися бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Відео опублікували на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

За попередніми даними, перший постріл був здійснений із ПТРК, другий – із переносного протитанкового ракетного комплексу FGM-148 Javelin.

На відео можна побачити, як в російську БМП спочатку влучає одна ракета. Від вибуху окупанти, які перебували поруч, починають тікати геть.

Відео дня

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Видно також одного росіянина, який, вочевидь, перебував зовсім близько до БМП. Він робить декілька швидких кроків у бік від військової техніки, але потім падає на землю.

На наступних кадрах показано другий удар, від якого у БМП відлітають частини, вона димиться.

Точний час та місце знищення ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці з батальйону К-2 ліквідували військову техніку росіян з дрона-камікадзе.

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