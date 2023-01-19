Українські військові показали знищення ворожої САУ 'Акація' на сході (відео)

Українські військові знищили ворожу самохідну артилерійську установку "Акація". Ліквідація ворожої артилерії у контрбатарейному вогні відбулася на східному напрямку.

Про це повідомили у Telegram-каналі управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Там також опублікували відео.

"А тут у нас підрив ворожої 152-мм САУ 2С3 "Акація" на східному напрямку", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як український снаряд влучає у техніку окупантів. Зокрема, на кадрах видно САУ, яка стоїть, а наступної миті у неї влучає снаряд.

Точний час та місце знищення ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Характеристики 2С3 "Акація"

У 2006 році на базі "Акації" було розроблено самохідну артилерійську зброю 2С3М3, яка перебуває на озброєнні Російської армії. Також САУ "Акація" (всіх модифікацій) стоїть на озброєнні 25 армій іноземних держав.

До основного боєкомплекту самохідної гаубиці входять осколково-фугасні снаряди з максимальною дальністю стрілянини в 17 км. В даний час для 2С3 розроблені високоточні снаряди "Сантиметр" і "Краснопіль". Окрім звичайних типів боєприпасів "Акація" може вести вогонь ядерними боєприпасами потужністю 1 кт.

Система 2С3 "Акація" може виконати завдання зі знищення мети з відривом у 20 км лише активно-реактивними снарядами, похибка влучення яких зростає проти звичайними більш як 25%. Що потребує вже 675 снарядів. А час виконання зростає до 55-65 хвилин, виконання завдання для системи 2С3 "Акація" складе 675 тисяч доларів

Бойова маса: 27,5 т

Екіпаж: 4 особи

Розміри:

Довжина корпусу: 6970 мм;

Довжина з гарматою вперед: 7765 мм;

Ширина корпусу: 3250 мм;

Висота: 3050 мм;

Кліренс: 450 мм.

Озброєння 152-мм нарізна гаубиця 2А33 (на базі гармати-гаубиці Д-20) та 7,62-мм кулемет ПКТ. Боєкомплект гаубиці – 46 пострілів.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили позицію та транспортний засіб окупантів на Луганщині, у районі Білогорівки, за допомогою "Джавеліна".

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