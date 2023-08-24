Українські військові поцілили дроном в російську ЗРК "Тунгуска" на Херсонщині (відео)
Українські військові продовжують знищувати ворожу техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на тимчасово окупованій частині Херсонщини.
Бійці 126-ї бригади ТРО уразили російську зенітну самохідну установку "Тунгуска". Про це повідомив блогер та активіст Сергій Стерненко.
"126 бригада ТРО придбаним вами FPV-дроном уразила на Херсонщині російську зенітну самохідну установку. Ось так працює ваша допомога фронту", – йдеться у повідомленні.
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На відео можна побачити, як українські військові виявили ЗРК окупантів та завдали удару дроном-камікадзе. На наступних кадрах видно стовбур густого диму.
Точний час та місце знищення установки "Тунгуска" не повідомляється з міркувань безпеки.
Нагадаємо, поблизу Бахмута на Донеччині мінометний розрахунок бійців 3-ї окремої штурмової бригади на ходу знищив російську бойову машину.
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