Українські військові поцілили дроном в російську ЗРК 'Тунгуска' на Херсонщині (відео)

Українські військові продовжують знищувати ворожу техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Бійці 126-ї бригади ТРО уразили російську зенітну самохідну установку "Тунгуска". Про це повідомив блогер та активіст Сергій Стерненко.

"126 бригада ТРО придбаним вами FPV-дроном уразила на Херсонщині російську зенітну самохідну установку. Ось так працює ваша допомога фронту", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові виявили ЗРК окупантів та завдали удару дроном-камікадзе. На наступних кадрах видно стовбур густого диму.

Точний час та місце знищення установки "Тунгуска" не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу Бахмута на Донеччині мінометний розрахунок бійців 3-ї окремої штурмової бригади на ходу знищив російську бойову машину.

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