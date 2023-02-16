Українські військові з одного пострілу ліквідували російський ЗРК 'Оса' (відео)

Українські військові знищили з артилерії російський зенітно-ракетний комплекс "Оса". На це нашим захисникам знадобився один влучний постріл.

Ліквідацією техніки окупантів займалися бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Відео опублікували у мережі.

"Знищення руснявого ЗРК "Оса" артилерією 59-ї бригади", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити розташований під прикриттям російський ЗРК "Оса". Прицілившись, українські артилеристи завдають потужного удару, внаслідок чого ворожа техніка вибухає, починається пожежа.

Читайте також: Бійці ЗСУ за допомогою Excalibur знищили новітнього російський комплекс РЕБ "Палантин" (відео)

Точний час та місце знищення зенітно-ракетного комплексу окупантів не повідомляється з міркувань безпеки, однак відомо, що бійці 59-ї ОМПБр воюють на сході України.

Технічні характеристики ЗРК "Оса"

"Оса" – радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Техніка є всепогодною та призначена для прикриття сил та засобів мотострілецької дивізії у всіх видах бойових дій.

Бойова маса – 18000 кг.

Довжина корпусу – 9140 мм.

Ширина корпусу – 2750 мм.

Висота з опущеним радаром – 4200 мм.

Екіпаж – 5 осіб.

Діапазон дальності стрільби – від 1500 до 10 000 м.

Озброєння – 4 керовані ракети 9М33.

Потужність двигуна – 300 л/с.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!