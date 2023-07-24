Українські військові знищили контрбатарейну РЛС 'Аістьонок' у Соледарі (відео)

Українські військові продовжують знищувати окупантів та техніку росіян на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться поблизу Соледара на Донеччині.

Там захисники України ліквідували мобільну контрбатарейну радіолокаційну станцію "Аістьонок". Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

"Росіяни намагаються перетворити наш Соледар у свою фортецю", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Бійці батальйону "Свобода" на Сіверському напрямку спалили два ворожих танки (відео)

Сирський зазначив, що мобільні контрбатарейні РЛС є важливими елементами оборони. Вони спостерігають за околицями міста.

"Одну з таких прихованих станцій виявив на даху будинку аеророзвідник 30 ОМБр з позивним "Вялий". Він передав координати "Аістьонка" колегам-спецпризначинцям, які вправно знищили його FPV-камікадзе", – додав він.

На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили розташування РЛС. На наступних кадрах у станцію влетів дрон-камікадзе.

Нагадаємо, днями бійці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України ліквідували танк окупантів T-80. Розвідку цілей здійснили бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!