Украинские военные уничтожили контрбатарейную РЛС 'Аистенок' в Соледаре (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и технику россиян на разных участках фронта. В частности, бои ведутся вблизи Соледара в Донецкой области.

Там защитники Украины ликвидировали мобильную контрбатарейную радиолокационную станцию "Аистенок". Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram.

"Россияне пытаются превратить наш Соледар в свою крепость", – говорится в сообщении.

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Сырский отметил, что мобильные контрбатарейные РЛС являются важнейшими элементами обороны. Они наблюдают за окраинами города.

Видео дня

"Одну из таких скрытых станций обнаружил на крыше дома аэроразведчик 30 ОМБр с позывным "Вялый". Он передал координаты "Аистенка" коллегам-спецназначителям, умело уничтожившим его FPV-камикадзе", – добавил он.

На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили расположение РЛС. На следующих кадрах в станцию влетел дрон-камикадзе.

Напомним, на днях бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали танк оккупантов T-80. Разведку целей провели бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

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