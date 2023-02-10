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Війна в Україні

Українські військові знищили російський міномет "Васильок" на Донбасі (відео)

Максим Карпенко

Українські військові знищили російський міномет 'Васильок' на Донбасі (відео)

Українські військові знищили хвалений пропагандистами російський автоматичний міномет 2Б9 "Васильок". Ліквідацією ворожої військової техніки займалися бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

"Васильок" знищили на території Донецької області. Про це повідомили у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

"Нині окупанта-мінометника знищено. 82-мм автоматичний міномет 2Б9 "Васильок" на базі вантажного автомобіля пошкоджено", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові виявили за допомогою дрона ворожий міномет. З дрона вони скинули гранату у кузов вантажівки, де у той момент перебували мінометники та 2Б9 "Васильок".

Точний час та місце знищення ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Зауважимо, 2Б9 (2Б9М) "Васильок" – це радянський возимо-буксований і самохідний автоматичний гладкоствольний міномет калібру 82 мм. Для перевезення міномета використовують багатоцільовий тягач-бронетранспортер МТ-ЛБ.

Раніше ми повідомляли, що поблизу Вугледара на відео потрапило знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й палаючий російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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Війна в Україні