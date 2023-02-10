Украинские военные уничтожили российский миномет 'Василек' на Донбассе (видео)

Украинские военные уничтожили хваленый пропагандистами российский автоматический миномет 2Б9 "Василек". Ликвидацией вражеской военной техники занимались бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады.

"Василек" уничтожили на территории Донецкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале "Оперативний ЗСУ".

"В настоящее время оккупант-минометчик уничтожен. 82-мм автоматический миномет 2Б9 "Василек" на базе грузового автомобиля поврежден", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили с помощью дрона враждебный миномет. С дрона они сбросили гранату в кузов грузовика, где в тот момент находились минометчики и 2Б9 "Василек".

Видео дня

Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Заметим, 2Б9 (2Б9М) "Василек" – это советский возимо-буксованный и самоходный автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 мм. Для перевозки миномета используют многоцелевой тягач-бронетранспортер МТ-ЛБ.

Ранее мы сообщали, что близ Угледара на видео попало уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и горящий русский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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