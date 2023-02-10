Українські військові знищили російський міномет 'Васильок' на Донбасі (відео)

Українські військові знищили хвалений пропагандистами російський автоматичний міномет 2Б9 "Васильок". Ліквідацією ворожої військової техніки займалися бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

"Васильок" знищили на території Донецької області. Про це повідомили у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

"Нині окупанта-мінометника знищено. 82-мм автоматичний міномет 2Б9 "Васильок" на базі вантажного автомобіля пошкоджено", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові виявили за допомогою дрона ворожий міномет. З дрона вони скинули гранату у кузов вантажівки, де у той момент перебували мінометники та 2Б9 "Васильок".

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Точний час та місце знищення ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Зауважимо, 2Б9 (2Б9М) "Васильок" – це радянський возимо-буксований і самохідний автоматичний гладкоствольний міномет калібру 82 мм. Для перевезення міномета використовують багатоцільовий тягач-бронетранспортер МТ-ЛБ.

Раніше ми повідомляли, що поблизу Вугледара на відео потрапило знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й палаючий російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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