Українські військові знищили російський танк 'Прорив' на Луганщині (відео)

Українські військові на Луганщині знищили російський танк Т-90М "Прорив". Ліквідація ворожої техніки відбулася у лісах поблизу Кремінної.

Окупанти намагалися здійснити прорив силами до однієї роти танків та роти піхоти. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На Кремінському напрямку росіяни намагалися здійснити прорив силами до однієї роти танків та роти піхоти. Вийшло з того гарне багаття з ворожих танків "на мільйон", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, палаючі останки російського танка, а за кадром чути вигуки українського військового. Також з БПЛА видно велику кількість знищенної ворожої техніки.

Точна кількість ліквідованих окупантів, час та місце не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці з батальйону К-2 ліквідували військову техніку росіян з дрона-камікадзе.

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